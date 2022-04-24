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    Zonguldak'ta yaralanan maden işçisi 4 ay sonra hayatını kaybetti

    Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altından çıkartılarak tedaviye alınan Ercan Kabuk, 4 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
    • 24.04.2022 - 18:57
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    Zonguldak'ta yaralanan maden işçisi 4 ay sonra hayatını kaybetti

    Geçen yıl 17 Aralık’ta Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Kırat Mahallesi’nde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen olayda, maden ocağının tavanının çökmesiyle göçük altında kalan işçi Ercan Kabuk, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

    4 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

    DHA'nın haberine göre kalbi duran Kabuk, sağlık ekibinin müdahalesiyle kalbi tekrar çalıştırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Kabuk, 4 aydır verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

    Zonguldak ta yaralanan maden işçisi 4 ay sonra hayatını kaybetti #1


    Zonguldak ta yaralanan maden işçisi 4 ay sonra hayatını kaybetti #2

    Zonguldak ta yaralanan maden işçisi 4 ay sonra hayatını kaybetti #3


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