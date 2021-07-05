İnternet kafeye gitmek için evinden ayrılan ve geri dönmeyen Nesrin Koçaklı'nın acılısı annesi, yıllardır kızından gelecek haberi bekliyor.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı, 2017 yılının Ocak ayında 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı.

En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019'da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı E.K.'yi gözaltına aldı. E.K.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunu’ işlediğine kanaat getiren mahkeme, sanığın 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Zonguldak'ta yaşayan Nesrin'den 4 yıldır haber yok VİDEO

ANNESİ İSYAN ETTİ: 4 YILDIR HASRET ÇEKİYORUM

Dört yıl geçmesine rağmen Koçaklı'dan hala bir iz bulunamazken anne Yeter Koçaklı, kızı Nesrin'in bulunamamasına tepki gösterdi. Kızının acısını yaşarken eşinin de hayatını kaybettiğini söyleyen Yeter Koçaklı, "4 senedir kızıma hasretim var. Ne olursunuz kızımı bulmak için yardım edin bana. Ben kızımın mezarı olsun istiyorum." dedi.

"BABASI ÖZLEMİNE DAYANAMADI"

Eşi Çetin Koçaklı'nın kızına hasretlik çekerek vefat ettiğini belirten Yeter Koçaklı, "4 sene önce kızımı kaybettim Nesrin Koçaklı'yı. Katili bulduk dediler. Çocuğu çıkardılar cezaevinden benim kızım daha bulunamaz halde. Bir anayım ben de. Babasını da kaybettim. Babası da hasretliğine dayanamadı vefat etti. Ben kızımı aramak istiyorum. Ben anayım yüreklerimiz yanıyor." dedi.

"ERKEK ARKADAŞI SERBEST KALDI"

Karton toplayarak ailesini geçindirdiğini anlatan Koçaklı, "Erkek arkadaşını tutukladılar. Kendi attı denize dediler. Tutukladılar sonra bıraktılar onu. Benim kızım hala ortada yok. Ben kızımın ölüsüne bile razıyım. Mezarının olmasına bile razıyım. Çocuklarım perişan, ben perişanım. Müge Anlı'ya kadar başvuru yaptım. Ne olursunuz beni o alsın. Ben evladımın peşindeyim." diye konuştu.