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- Zonguldak'ta yaşlı adamı husumetlisi evinin önünde öldürdü
Zonguldak'ta yaşlı adamı husumetlisi evinin önünde öldürdü
Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
- DHA
- 15.10.2020 - 08:02
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Murat Cura (67), evinden çıktığı sırada aralarında husumet bulunan Erdoğan K.'nın silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Murat Cura, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Murat Cura, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Erdoğan K. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.