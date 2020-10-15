Dolar
7.9298
0.2427%
Euro
9.331
0.4218%
Altın
1899.71
-0.1146%
Borsa
1189.29
0%
G. Altın
484.487
0.1722%
Bitcoin
90512.28
-0.3822%
EXEN Coin
11.91
-2.65%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Zonguldak'ta yaşlı adamı husumetlisi evinin önünde öldürdü

    Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 08:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta yaşlı adamı husumetlisi evinin önünde öldürdü

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Murat Cura (67), evinden çıktığı sırada aralarında husumet bulunan Erdoğan K.'nın silahlı saldırısına uğradı.

    Ağır yaralanan Murat Cura, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Murat Cura, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    KATİL ZANLISI YAKALANDI

    Olayın ardından kaçan Erdoğan K. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta yaşlı adamı husumetlisi evinin önünde öldürdü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir