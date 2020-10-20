Zonguldak'ta yaşlı kadını öldürüp, cenazesine katılan caninin cezası belli oldu

Zonguldak'ta yaşlı kadını öldürüp, cenazesine katılan caninin cezası belli oldu

Geçen yıl kaybolduktan 4 gün sonra ormanda cansız bedeni bulunan kadını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan katil zanlısı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak’ta kestane toplamak için evden ayrılan 69 yaşındaki Sultan Biryan'dan bir daha haber alınamadı.

Biryan'ın ailesinin kayıp başvurusu üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

ALTINLARINI KUYUMCUDA SATTIĞI BELİRLENDİ

Sultan Biryan, 4 gün sonra evinden 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu. Olayın ardından Sultan Biryan'ın altınlarını kuyumcuda sattığı tespit edilen komşusu Ahmet Sarı (53), tutuklandı.

Ahmet Sarı hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ AĞIR MÜEBBET CEZASI ALDI

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Sarı, ölen Sultan Biryan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Daha önceki duruşmalarda çelişkili ifadeler veren Ahmet Sarı, yaşlı kadını öldürmediğini, fakat altınları alarak kuyumcuda sattığını kabul etti. Mahkeme heyeti, duruşmalardaki çelişkili ifadeler, mevcut deliller ve tanık beyanları doğrultusunda sanık Ahmet Sarı'nın cezasında indirim yapmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sarı, 'yağma' suçundan ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CENAZESİNE KATILDI, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Sultan Biryan'ın damadı Yahya Kasımfırtına, tutuklanan Ahmet Sarı'nın kayınvalidesinin cenazesine katıldığını ve ağlayarak kendilerine başsağlığı dilediğini söyleyerek, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.