Zonguldak'ta yeğenini hamile bırakan dayı tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan kızın dayısı Y.B. cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Çaycuma’da anne ve babası ayrı olan ve dayısının yanında kalan 17 yaşındaki K.B., karın ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne gitti.

K.B.'nin yapılan kontrollerinde 1,5 aylık hamile olduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında K.B.'nin ifadesi alındı.

DAYISI CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

K.B., dayısı 39 yaşındaki Y.B.’nin cinsel istismarına uğradığını iddia etti. Bunun üzerine Y.B., gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., tutuklandı. K.B. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.