Yemek siparişi götürürken minibüsün altında kalan kurye, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi Cevizler Kavşağı’nda, saat 22.30 sıralarında, bir yemek firmasında kurye olduğu öğrenilen Emre Y.nin kullandığı motosiklet, kavşaktan döneceği sırada, aynı istikamette seyir halinde olan Fikret L.’nin kullandığı minibüse çarptı. Çarpışma sonucu yola savrulan Emre Y., minibüsün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler Emre Y. için seferber olurken, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

MİNİBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARILDI

Emre Y., vatandaşlar tarafından el birliğiyle kaldırılan minibüsün altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Emre Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

PAKET YOLA SAÇILDI

Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yerindeki araçların yol kenarına alınmasıyla trafiğe açıldı. Bir yemek firmasında kurye olduğu öğrenilen Emre Y.'nin müşteriye ulaştırmak için taşıdığı paket kaza sonucu yola saçıldı.

Zonguldak’ta yemek siparişi götüren kurye, minibüsün altında kaldı VİDEO



KAMERAYA YANSIDI

Meydana gelen kaza, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kavşağa giriş yapmaya çalışan minibüse aynı istikamette seyreden motosikletin çarptığı ve sürücüsünün minibüsün altında kaldığı anlar yer aldı.

Ayrıca vatandaşların minibüsü kaldırıp yaralı motosiklet sürücüsünü çıkartmaya çalıştıkları anlarda yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.