Zonguldak'ta yengesine pusu kurarak kurşun yağdıran zanlıyı yeğeni bıçakladı

Zonguldak'ta bir kişi aralarında husumet bulunan yengesine merdivende silahla ateş ederek yaraladı. Annesini yaralı halde bulan yeğeni ise zanlıyı bıçakladı. İki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Birlik Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Antalya'dan Zonguldak'taki babasına ait eve taşınan Namık D., bir süre önce üst katlarında ikamet eden yengesi Nurten D. ve ağabeyi Mehmet D. ile husumet yaşamaya başladı.

Sıklıkla üst kattan kendisinin rahatsız edildiğini öne süren Namık D. eline aldığı silahla apartmanlarına giden merdivenlerde yengesi Nurten D.'yi beklemeye başladı.

Yengesine mermisi bitene kadar ateş etti

Bu sırada dolmuştan inerek evinin yolunu tutan Nurten D., merdivenlerde kayınbiraderi Namık D.'yi gördü. Kendisinin sürekli rahatsız edildiğini ve huzur bulamadığını söyleyen Namık D. elindeki silahla yengesi Nurten D.'ye defalarca ateş etti. Sonunda mermisi biten Namık D. bu seferde silahın kabzasıyla yengesinin başına vurmaya başladı. Karnından yaralanan Nurten D. gözyaşlarıyla çığlık atarak yardım istedi.

Kayınbiraderine "Ben sana bugün ne dedim" diyerek gözyaşı döken kadının imdadına çevredekiler yetişti. Bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

Annesini yaralayan amcasını bıçakladı

Eşinin kardeşi tarafından vurulduğu haberini alan Mehmet D. ve oğlu Cankan D. evlerinin önüne geldiğinde Nurten D.'yi kanlar içinde buldu. Mehmet D. iddialara göre kardeşi Namık D.'yi yumruklarken oğlu Cankan D. de maket bıçağı ile amcasını yaraladı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Nurten D. hayati tehlike kaydıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Namık D. de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Cankan D. ve babası Mehmet D.'yi de polis merkezine götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.