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    Zonguldak'ta yengesine pusu kurarak silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

    Zonguldak'ta aralarında husumet bulunduğu iddia edilen yengesini merdivende pusu kurarak silahla ağır yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 17.06.2022 - 21:04
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    Zonguldak'ta yengesine pusu kurarak silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

    Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta Namık D. (57) kendisini rahatsız ettikleri iddiasıyla dolmuştan inerek evine giden yengesi Nurten D.'ye (42) 6 yerinden kurşun yağdırdı.

    Kanlar içinde kalan annesini gören Cankan D. (17) bıçakla amcası Namık D.'yi yaraladı.

    Hayati tehlikesi sürüyor

    Olay sonrası hastaneye kaldırılan Nurten D.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

    Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Nurten D.'nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

    Tutuklandı

    Olayın ardından gözaltına alınan Namık D. hayati tehlike arz edecek şekilde silahla ateş ederek yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Amcasını bıçakla yaralayan Cankan D. ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İHA'ya göre öte yandan olay anı ise bir evin güvenlik kameralarına yansımıştı.

    Zonguldak ta yengesine pusu kurarak silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı #1

    Zonguldak ta yengesine pusu kurarak silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı #2


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