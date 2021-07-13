Çaycuma ilçesinde çiğköfteci olan M.Y., dükkana müşteri gibi gelen şahsın "Beni hatırladın mı" sözlerinin ardından defalarca bıçaklandı. Olayın 5 yıl önceki küfür meselesinden çıktığı öğrenildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde M.Y.'nin işlettiği dükkana müşteri gibi gelen 5 yıl önceki husumetlisi F.K., yemeğini yedikten sonra kapıya yönelerek M.Y.'ye "Beni hatırladın mı, 5 yıl önce küfretmiştin bana" diye laf attı.

Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tezgahın arka tarafına gelen F.K., üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkararak M.Y.'ye saldırdı. Dükkan sahibi M.Y., ne olduğunu anlayamadan bıçak darbelerine karşı direnmeye çalıştı. Elindeki bıçağıyla dışarı çıkan F.K.'nin gitmesini fırsat bilen M.Y., arka tarafta bulunan çalışanına ve eşine seslenerek yardım istedi. Bu esnada bıçaklı saldırgan F.K., ikinci kez girdiği dükkanda bıçağıyla tekrar M.Y.’ye saldırmaya çalıştı.

Zonguldak'ta yıllar önce husumet yaşadığı esnafı bıçakladı VİDEO



"HEPİNİZ ÖLECEKSİNİZ"

Yaşanan kargaşada M.Y.'nin eşi ve çalışanı saldırganı dükkandan zorla çıkartırken, üçüncü kez dükkana giren F.K., elindeki bıçakla her yere zarar vererek "Sizleri de öldüreceğim, hepiniz öleceksiniz." diyerek tehditler savurdu. Bu esnada M.Y.'nin eşi ve çalışanı bıçaklı saldırgana karşı gelerek zorla dükkanın dışına çıkardı. Yaşanan kargaşa sonrası F.K. geri dönerek bıçağı M.Y.'nin eşine fırlattı. Şans eseri bıçaktan kurtulan kadın dükkana sığındı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralı M.Y. önce karakola giderek şikayetçi oldu. Kanlar içinde kalan M.Y., şikayeti sonrasında polis eşliğinde Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bıçakla dehşet saçan saldırgan olay günü ekipler tarafından yakalanıp ifadesi alınarak serbest bırakıldı. F.K.'nin, olaydan bir gün sonra gece geç saatlerde hiçbir şey olmamış gibi tekrar dükkanın karşına gelerek saatlerce oturduğu iddia edildi. Savcılığın olayın ardından iş yerinin güvenlik kamerasını incelemesinin ardından ifade veren F.K., sevk edildiği nöbetçi mahkemece "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baldırından yaralanan M.Y.'nin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.