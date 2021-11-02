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- Zonguldak'ta yola dökülen mazot 4 ayrı kazaya neden oldu
Zonguldak'ta yola dökülen mazot 4 ayrı kazaya neden oldu
- İHA
- 02.11.2021 - 04:38
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Akçakoca Alaplı D010 Karayolu plajlar mevkiinde karayoluna dökülen mazot sebebiyle yolcu otobüsü, kamyon ve 2 otomobil kayganlaşan yolda peş peşe kaza yaptı.
MAZOT YOLU KAYGANLAŞTIRDI
Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde bulunan F.Ö idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sol taraftaki refüje çarptı.
Arkadan gelen Ö.Ö idaresindeki otomobil önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluştu.
TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Yaşanan kaza sonrası yolun güvenliği sağlamak için görevlilerin dubaları yerleştirdiği esnada yine aynı istikametten gelen F.Ç idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan korkuluklara çarparken, arkasından gelen yolcu otobüsü kaygan zeminde duramayarak tıra arkadan çarptı.
Peş peşe yaşanan kaza sonrası yaralanan tır sürücü F.Ç (60) olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Meydana gelen kazalar sonrası karayolu 2 saat trafiğe kapanırken jandarma ekipleri soruşturma başlattı.