- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak’ta yola dökülen mazot, kaza getirdi
Zonguldak’ta yola dökülen mazot, kaza getirdi
Yola dökülen mazot nedeni ile kayganlaşan yolda bir kamyon, yağmur suyu kanalına düştü. Başka bir otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi.
- DHA
- 14.07.2021 - 15:27
- Güncelleme : 14.07.2021 - 16:21
Zonguldak-Ereğli yolunun Ilıksu mevkisinde seyir halinde olan Engin Açıkgöz yönetimindeki kamyon, yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan kamyon savrularak yağmur suyu kanalına düştü.
Kamyon sürücüsü Açıkgöz, kazayı yaralı olarak atlattı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Açıkgöz’ü Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.
BARİYERLERE ÇARPTI
Aynı bölgede başka bir otomobil, virajda kontrolden çıkıp kaydı.
Otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
ÖNLEM ALINDI
Jandarma ekipleri, bölgede üçüncü bir kaza olmaması için önlem aldı.
Yol itfaiye ekiplerince temizlendikten sonra trafiğe açıldı.
Zonguldak’ta yola dökülen mazot, kaza getirdi VİDEO