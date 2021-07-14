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Zonguldak’ta yola dökülen mazot, kaza getirdi

Zonguldak’ta yola dökülen mazot, kaza getirdi

Yola dökülen mazot nedeni ile kayganlaşan yolda bir kamyon, yağmur suyu kanalına düştü. Başka bir otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi.