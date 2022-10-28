Petrol
93.58
-1.54%
Euro
18.4767
-0.39%
Dolar
18.5854
-0.07%
Altın
981.62
-1.26%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
388.102
0.37%
BTXN Coin
10.60
-0.46%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Zonguldak'ta yola yağ dökülünce araç kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

    Yere dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yoldan geçen araç kontrolden çıktı ve elektrik direğine çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • 28.10.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 18:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta yola yağ dökülünce araç kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

    Otomobil kazası, Zonguldak Ereğli ilçesinin Göktepe Mahallesi civarında meydana geldi.

    Alaplı istikametinden Ereğli istikametine doğru seyir halinde olan S.T.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobil, öğle saatlerinde yağ dökülen yoldan geçerken kaydı.

    Araç elektrik direğine çarparak durabildi

    Aracın kaygan yolda kayması sonucunda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç refüje çıktı. Sürücü, kaza sonucu ancak elektrik direğine çarparak durabildi.

    Otomobil sürücü S.T. ile yanındaki yolcu olarak bulunan E.E. yaralandı.

    Olaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine kazanın olduğu yere polis, ambulans, itfaiye ve elektrik kurumu ekipleri sevk edildi.

    İlk müdaha ambulansta yapıldı

    Olay yerine gelen ekipler, S.T. ve E.E.’yi araçtan çıkararak ambulans içerisine taşındı ve ilk müdahalesini yapılmasınına ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Zonguldak ta yola yağ dökülünce araç kaza yaptı, 2 kişi yaralandı #1

    Yağ dökülen yolda önlem alındı

    Polis ve karayolları ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı ve yola dökülen yağ nedeniyle çeşitli önlemler alındı.

    Yaşanan talihsiz olay sonucu araç kullanılamaz geldi ve olay yerine gelen çekici aracı yoldan kaldırdı.

    Zonguldak ta yola yağ dökülünce araç kaza yaptı, 2 kişi yaralandı #2

    Yağ döken aracın sahibini bularak gözaltına aldı

    İHA'nın haberine göre, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken polis ekipleri yola madeni yağ döken aracın sahibini bularak gözaltına aldı.

    Otomobilin direğe çarpması sonucu elektrik kurumu ekipleri ise hasar gören aydınlatma direğini tamir için kontrol etti.

    Zonguldak ta yola yağ dökülünce araç kaza yaptı, 2 kişi yaralandı #3


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Çılgın Sayısal Loto 26 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 166 milyonluk rekor ikramiye devir mi etti?
    Yaşam

    Çılgın Sayısal Loto 26 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 166 milyonluk rekor ikramiye devir mi etti?

    Volvo, çip krizi nedeniyle üretimi durdurdu
    Otomobil

    Volvo, çip krizi nedeniyle üretimi durdurdu

    Görüş Bildir