Zonguldak'ta yola yağ dökülünce araç kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta yola yağ dökülünce araç kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Yere dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yoldan geçen araç kontrolden çıktı ve elektrik direğine çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil kazası, Zonguldak Ereğli ilçesinin Göktepe Mahallesi civarında meydana geldi.

Alaplı istikametinden Ereğli istikametine doğru seyir halinde olan S.T.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobil, öğle saatlerinde yağ dökülen yoldan geçerken kaydı.

Araç elektrik direğine çarparak durabildi

Aracın kaygan yolda kayması sonucunda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç refüje çıktı. Sürücü, kaza sonucu ancak elektrik direğine çarparak durabildi.

Otomobil sürücü S.T. ile yanındaki yolcu olarak bulunan E.E. yaralandı.

Olaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine kazanın olduğu yere polis, ambulans, itfaiye ve elektrik kurumu ekipleri sevk edildi.

İlk müdaha ambulansta yapıldı

Olay yerine gelen ekipler, S.T. ve E.E.’yi araçtan çıkararak ambulans içerisine taşındı ve ilk müdahalesini yapılmasınına ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yağ dökülen yolda önlem alındı

Polis ve karayolları ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı ve yola dökülen yağ nedeniyle çeşitli önlemler alındı.

Yaşanan talihsiz olay sonucu araç kullanılamaz geldi ve olay yerine gelen çekici aracı yoldan kaldırdı.

Yağ döken aracın sahibini bularak gözaltına aldı

İHA'nın haberine göre, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken polis ekipleri yola madeni yağ döken aracın sahibini bularak gözaltına aldı.

Otomobilin direğe çarpması sonucu elektrik kurumu ekipleri ise hasar gören aydınlatma direğini tamir için kontrol etti.