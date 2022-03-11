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    Zonguldak'ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü

    Zonguldak'ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü

    Zonguldak’ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 23:30
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 23:34
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    Trafik kazaları ülkemizde insanların yaşamlarını tehlikeye atan en önemli unsurlardan biri.

    Son günlerde ülke genelinde yaşanan yoğun kış şartları ise trafikte sürücülerin ve yolcuların hayatlarını daha çok tehlikeye sokuyor.

    Zonguldak'ta da kış şartları sebebiyle buna benzer bir olay gerçekleşti.

    Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı mevkiinde, Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü İzmit’ten Zonguldak’a yola çıktı.

    Zonguldak'ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü - Video

    BUZDA 500 METRE KAYDI

    M.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle 500 metre kaydı.

    Zonguldak ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü #1

    KAMYONETLE ÇARPIŞTI

    Kontrolden çıkan otobüs kamyonetle çarpıştı. Büyük bir faciadan dönülen kazada yolcular büyük panik yaşadı.

    Şans eseri kazada yaralanan olmazken yolcu otobüsünde maddi hasar meydan geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yolcular başka otobüsle Zonguldak’a taşındı.

    Zonguldak ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü #2

    Zonguldak ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü #3

    Zonguldak ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü #4

    Zonguldak ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü #5


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