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    Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi

    Zonguldak İstanbul karayolu Ereğli kesiminde yolcu otobüsü devrildi yaralılara müdahale ediliyor.
    • DHA
    • 15.01.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 12:34
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    Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir yolcu otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    16 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

    YARALILAR TAŞINIYOR

    Otobüste yaralı yolcular olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar da yaralılara taşıyor.

    Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi ViDEO

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    Zonguldak ta yolcu otobüsü devrildi #2

    Zonguldak ta yolcu otobüsü devrildi #3

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