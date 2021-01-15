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Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi
Zonguldak İstanbul karayolu Ereğli kesiminde yolcu otobüsü devrildi yaralılara müdahale ediliyor.
- DHA
- 15.01.2021 - 11:24
- Güncelleme : 15.01.2021 - 12:34
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir yolcu otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
16 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.
YARALILAR TAŞINIYOR
Otobüste yaralı yolcular olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar da yaralılara taşıyor.
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi ViDEO