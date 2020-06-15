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    Zonguldak'ta yolcu otobüsü yandı

    Elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yolcuları başka bir otobüse nakledilen yolcu otobüsü, tamirhane önünde yanarak kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 15.06.2020 - 09:15
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    Zonguldak'ta yolcu otobüsü yandı

    Kastamonu'nun Cide ilçesinden İstanbul'a giden A.Ö. yönetimindeki 34 ER 414 plakalı yolcu otobüsünde bulunan tabletler, elektrik aksamındaki sorun nedeniyle yandı.

    Sorun çözülemeyince yolcular, gelen başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi.

    TAMİRHANE ÖNÜNDE ALEV ALEV YANDI

    Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan otomobil tamirhanesi önünde park halinde bulunan otobüs ise bir anda yanmaya başladı.

    Arka bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm otobüsü sardı.

    Zonguldak'ta yolcu otobüsü yandı

    İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Yangın, Gökçebey ve Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce söndürüldü. Tamamen yanan otobüs, kullanılmaz hale geldi.

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