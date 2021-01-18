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    Zonguldak'ta yollar kapanınca, kiraladıkları dağ evinde mahsur kaldılar

    Hafta sonunu geçirmek için Gümeli Yaylası'nda dağ evi kiralayan 17 kişi, yolların karla kapanmasıyla bölgede mahsur kaldı.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 17:49
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    Zonguldak'ta yollar kapanınca, kiraladıkları dağ evinde mahsur kaldılar

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi Gümeli Yaylası'ndan ev kiralayıp, hafta sonu tatilini geçiren 17 kişi mahsur kaldı.

    Cumartesi sabah saatlerinde yaylaya çıkan ikisi aile toplam 17 kişilik grup, arazi araçları olmasına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle yayladan inemedi.

    YAYLAYA GİDEN İKİ YOL DA KAPALI

    İki farklı yolu bulunan yaylanın ikisinin de kapandığı ve yol açma çalışmasının da gerçekleştirilemediği öğrenildi.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Mahsur kalan 17 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Zonguldak ta yollar kapanınca, kiraladıkları dağ evinde mahsur kaldılar #1

    Zonguldak ta yollar kapanınca, kiraladıkları dağ evinde mahsur kaldılar #2

    Zonguldak ta yollar kapanınca, kiraladıkları dağ evinde mahsur kaldılar #3

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