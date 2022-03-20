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    Zonguldak'taki 1 çocuk babası, karı temizlemek için çıktığı çatıdan düşüp öldü

    2 katlı iş yerinin çatısına biriken kar yığınını temizlemek için çıkan 47 yaşındaki adam, dengesini kaybetmesi sonucu aşağı düşüp hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 09:16
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    Zonguldak'taki 1 çocuk babası, karı temizlemek için çıktığı çatıdan düşüp öldü

    Yurt genelinde turuncu kodla beklenen kar yağışı günlerdir devam ediyor.

    Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde 47 yaşındaki Durmuş Oruç ise 2 katlı iş yerinin çatısında biriken karları temizlemek için çatıya çıktı.

    ÇATIDAN ZEMİNE DÜŞTÜ

    Karla kaplı çatıda dengesini kaybeden Durmuş Oruç, aşağı düştü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Durmuş Oruç'a ilk müdahalede bulundu.

    Ağır yaralanan Oruç, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    1 ÇOCUK BABASI KURTARILAMADI

    Zonguldak'ta, çatıdan düşerek ağır yaralanan Durmuş Oruç, tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    1 çocuk babası Oruç'un cenazesinin yarın Zonguldak'a bağlı Alancık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

    Zonguldak taki 1 çocuk babası, karı temizlemek için çıktığı çatıdan düşüp öldü #1


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