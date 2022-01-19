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    Zonguldak'taki 4 maden ocağı çökertildi

    Ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocakları, emniyet ekipleri tarafından patlatılan dinamitlerle çökertilirken, iş yeri sahibine adli işlem başlatıldı.
    • AA
    • 19.01.2022 - 13:47
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    Zonguldak'taki 4 maden ocağı çökertildi

    Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı bulunduğunu belirledi.

    Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteğiyle bu ocaklara düzenlenen operasyonda, havalandırma motoru, 4 kürek, 2 vinç, 2 vagon, 4 kazma ve 54 metre profil ray ele geçirildi.

    DİNAMİTLER PATLATILDI

    Maden ocakları, ekiplerce girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Ardından işletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

    Zonguldak taki 4 maden ocağı çökertildi #1

    Zonguldak taki 4 maden ocağı çökertildi #2


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