- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak'taki 4 maden ocağı çökertildi
Zonguldak'taki 4 maden ocağı çökertildi
Ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocakları, emniyet ekipleri tarafından patlatılan dinamitlerle çökertilirken, iş yeri sahibine adli işlem başlatıldı.
- AA
- 19.01.2022 - 13:47
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı bulunduğunu belirledi.
Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteğiyle bu ocaklara düzenlenen operasyonda, havalandırma motoru, 4 kürek, 2 vinç, 2 vagon, 4 kazma ve 54 metre profil ray ele geçirildi.
DİNAMİTLER PATLATILDI
Maden ocakları, ekiplerce girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Ardından işletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.