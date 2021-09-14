Zonguldak’taki cinayet davasında, sanığa ‘küfür’ indirimi

Ereğli ilçesinde Metin Şahin isimli arkadaşını öldüren Cafer Korkmaz’a verilen 25 yıllık hapis cezası, Korkmaz’ın “Küfrettiği için öldürdüm” ifadesi üzerine Yargıtay tarafından bozuldu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ören Yeni Mahallesi'nde, 4 Şubat 2018 yılında, Metin Şahin (56) isimli bir şahıs dağ evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Evde birlikte alkol aldığı arkadaşı Cafer Korkmaz (42) ise ormanda baygın halde bulundu.

Korkmaz, cinayetin komşusu tarafından işlendiğini ileri sürse de çelişkili ifadeleri nedeni ile ‘kuvvetli suç’ şüphesiyle tutuklandı.

Cezaevinden savcılığa mektup yazan Korkmaz, Metin Şahin'in satın aldığı arazi için yardımcı olduğunu ve komisyon istemesi üzerine öldürdüğünü itiraf etti.

Korkmaz hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVA YARGITAY’A GÖTÜRÜLDÜ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 25 Nisan 2019 yılındaki karar duruşmasında Cafer Korkmaz, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Korkmaz'a 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 8 ay ceza verildi.

Dava sonucu, avukatlar tarafından Yargıtay'a götürüldü.

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HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Yargıtay, ifadesinde kendisine küfrettiği için Şahin'i öldürdüğünü söyleyen Korkmaz'a haksız tahrik indirimi uyguladı. En alt sınırdan ceza verilmesini talep eden Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu.

MAHKEME YARGITAY KARARINA UYDU

Bozulan kararın ardında Korkmaz, yeniden hakim karşısına çıktı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Korkmaz, Metin Şahin'in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Yargıtay kararına uydu.

Korkmaz’a 15 yıl hapis cezası verilirken, ruhsatsız silah taşımak suçundan verilen hapis cezası da onandı.