Zonguldak’taki gazinocu cinayetinin sebebi ‘borç’ çıktı

Gazino sahibini pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlı ifadesinde, borcunu almak için gittiğini, babasının ve arkadaşının darbedilmesi üzerine silahını ateşlediğini söyledi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde gazino sahibi olan Muhammet Bozkurt (30), babası Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve Ahmet. K., önce gün Tolga Korkmaz'a (44) ait Çaydeğirmeni beldesindeki gazinoya gitti.

İddiaya göre taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında tabancasını çeken Levent Aydenk, birkaç el ateş etti.

Bu esnada Muhammet Bozkurt aracından aldığı pompalı tüfekle Korkmaz'a ateş açtı.

Hastanede can verdi

Korkmaz vurularak yere yığılırken, olaya müdahale etmeye çalışan garson Onur P. de yaralandı.

Ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt ve Levent Aydenk jandarmaya teslim oldu.

4 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgileri olduğu belirlenen Muhammet Bozkurt'un nişanlısı ve silah ile aracın sahibi olan Z.Ş. isimli kadın ve olay gecesi şoförlük yapan Ahmet K. de gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece Muhammet Bozkurt, Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve Ahmet K. tutuklanırken, Z.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Sen benden telefonda para isteyecek adam mısın?”

Muhammet Bozkurt savcılıktaki ifadesinde Korkmaz'ın kendisine bir miktar para ve 8 kasa bira borcu olduğunu belirterek, Korkmaz'ı arayarak alacağını istediğini, Korkmaz'ın da gelmesini istediğini söyledi.

Bozkurt, kendisine ait gazinodan çıkıp babası Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve şoförü Ahmet K. ile Korkmaz’ın gazinosuna gittiklerinde kapıda bekleyen 5-6 kişi ile tartıştıklarını, Korkmaz'ın, “Sen benden telefonda para isteyecek adam mısın?” dediğini ileri sürdü.

“Hedef gözetmeksizin ateş ettim”

Yaşanan arbedede Levent Aydenk ve babasının darbedildiğini ifade eden Bozkurt, “2-3 el silah sesi duydum. Karşı tarafın ateş ettiğini düşündüm. Arabadan pompalı tüfeği alıp Levent’i kurtarmak için hedef gözetmeksizin ateş ettim” dediği öğrenildi.

Gazinoya vardıklarında karşı tarafın üzerlerine saldırdığını ileri süren Aydenk ise, “Yaralandım, kendimi korumak için havaya ve yere ateş ettim. Mermim azdı ve bitince silahım tutukluk yapmış gibi hareket ederek oradakilere korkutmak için doğrulttum. Silah boştu.” diye konuştu.

“Bana kütükle vurdular”

Zihni Bozkurt ise, “Tolga'nın oraya uğradık, oğlum borcunu alacaktı. Orada oğluma saldırdıklarında arabadan indim. Bana kütükle vurdular, yere düştüm. Silah seslerini duyduktan sonra arabaya binip kaçtım.” diye ifade verdi.