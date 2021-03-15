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- Zonguldak'taki hurdacı kuzenini bıçakla öldürdü: Akıl sağlığı raporu istendi
Zonguldak'taki hurdacı kuzenini bıçakla öldürdü: Akıl sağlığı raporu istendi
- DHA
- 15.03.2021 - 16:32
- Güncelleme : 15.03.2021 - 16:35
17 Mayıs 2019'da Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde hurdacılık yapan Vahdet Kanar, teyzesinin oğlu Vedat Tuna'yı bıçaklayarak öldürdü.
Olayın ardından teslim olan Kanar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde, beraber hurdacılık yaptığı kuzeninin kendisine sürekli emirler vermesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Vahdet Kanar, içinden bir sesin Vedat Tuna'yı öldürmesini söylediğini iddia etti.
KUZEN CİNAYETİNDEN DAVA AÇILDI
Tutuklu yargılanan Vahdet Kanar hakkında, 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENİYOR
Davanın bugün görülen duruşmasında tutuklu sanık Vahdet Kanar ve avukatlar salonda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kanar'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için talep edilen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.