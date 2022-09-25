Zonguldak’taki kadını, ‘alo savcı’ dolandırıcılığından güvenlik görevlisi kurtardı

Kendisini savcı olarak tanıtan şahsa inanıp altınlarını bozduran Ayşegül Y., bankadaki güvenlik görevlisinin dikkati ile dolandırılmaktan kurtuldu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, kendisinin savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz şahıs Ayşegül Y. (47) isimli kadını elindeki altınları bozdurup kendi hesabına göndermesine ikna etti.

Ayşegül Y. bunun üzerine korkarak elindeki tüm altınları bir kuyumcuya gidip "Oğlumun düğünü var ona destek olmak için bozduruyorum." diyerek satan Ayşegül Y., bankaya gitti.

Bankadaki güvenlik görevlisi, kadının transfer etmek istediği miktar büyük olunca durumdan şüphelenerek polise haber verdi.

“Korkumdan telefonu kapatamadım bile”

Ayşegül Y. polis ekiplerine durumdan korktuğunu belirterek, “Beni bir numara aradı. Korkumdan telefonu kapatamadım bile. Telefonum hep meşguldü. Hatta beni arayan numara telefonumda gözükmüyor.” dedi.

Zonguldak'ta dolandırılmak üzere olan kadını güvenliğin dikkati kurtardı VİDEO



Dolandırıcıdan şikayetçi olmadı

Kuyumcudan altınlarını geri almak istediğini söyleyince bankaya gelen ekipler kadına yardımcı oldu. Polis ekipleriyle kuyumcuya giden Ayşegül Y., parayı vererek altınlarını geri aldı.

Ayşegül Y.’nin kendisini dolandırmaya çalışan şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.