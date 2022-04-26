Zonguldak'taki kazada, yaralı motosikletli çarptığı aracı sordu

Ereğli ilçesinde şerit geçişi yapan otomobil ile aynı yönde seyreden motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosikletli, kendini bırakıp aracın durumunu merak etti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi sahil yolunda sağ şeritten sol şeride geçiş yapan Mehmet Kurt yönetimindeki 34 UR 8888 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan Berat Kocatürk (19) idaresindeki 67 LH 280 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada, Berat Kocatürk hafif yaralanırken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

"Otomobilde bir şey var mı?"

DHA'nın haberine göre, Berat Kocatürk sağlık ekiplerini beklediği sırada "Otomobilde bir şey var mı?” diye sorunca, Mehmet Kurt, "Arabayı bırak sen kendine bak” dedi.

Yaralı halde aracı kontrol etmek istedi

Daha sonra motosikletinin yanına giderek kontrol etmek isteyen Kocatürk’ü çevredeki vatandaşlar engelledi. Berat Kocatürk olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mehmet Kurt ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.