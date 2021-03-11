Zonguldak'taki madenci cinayetinde katil evlat çıktı

Zonguldak’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel'i, oğlu Emirhan Karadöngel'in öldürdüğü ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'nde 43 yaşındaki maden işçisi Yalçın Karadöngel, ikamet ettiği lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı.

Olay sonrası silah seslerini duyan çevredekiler, maden işçisini yerde hareketsiz görünce durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan işçi Yalçın Karadöngel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Karadöngel’in hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşma başlatan Zonguldak Emniyeti, olayla ilgili şüpheli olan Yalçın Karadöngel'in oğlu Emirhan Karadöngel'i (20) gözaltına aldı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Çapraz sorguya alınan Emirhan Karadöngel, çelişkili ifadeler verince suçunu itiraf etti.

Ayrıca Karadöngel'in, sosyal medya hesabında "Baba candır, gölgesi yeter" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

ADLİYE SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan maden işçisinin, oğlu ile birlikte ilçede eşya satışı yaptıkları iş yerinin bulunduğu öğrenildi.

Emniyette suçunu itiraf eden katil evlat, güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlının adliyedeki sorgusu sürüyor.



