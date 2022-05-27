Zonguldak'taki pazarcılardan bakımsızlık tepkisi

Alaplı ilçesindeki Kadınlar Pazarı'nın bakımsızlığı nedeniyle şikayetçi olan satıcılar, pazarın akşamları yıkanması gerektiği söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 260 yıllık geleneği olan Kadınlar Pazarı'ndaki satıcılar, pazarın akşamları yıkanması gerektiği ve araçların otopark şeklinde kullanmaması gerektiğini söyleyerek yetkilileri önlem alınması için göreve davet etti.

Her gün sabahın erken saatlerinde pazara gelerek 40 yıllık tezgahını açan ve geçimini buradan sağlayan buradaki kadınlar, pazarın eski tadının kalmadığını söyleyerek bakımsızlıktan şikayet etti.

"Temiz bulduğum bir gün yok, akşamları buranın yıkanması lazım"

Kapalı Pazar alanının Betonun hiç yıkanmadığını söyleyen Ayşe Yavuz şunları ifade etti :

"20 yıldır her hafta geliyorum. Yoksa gelinecek gibi değil. Burayı temiz bulduğum bir gün yok. Akşamları burası yıkanması lazım. Meyve sebze yere düşüyor alıp tezgâha koyuluyor. Lavabolar yok. Başka illerden gelen insanlar böyle Pazar mı olur deyip çıkıp gidiyorlar. Aylardır burası yıkanmadı. Sadece arada süpürülüyor. Burası berbat, perişan durumda. Yazıktır biz burada ekmek parası kazanıyoruz. İnsanlar buradan sebze meyve alıyor. Buraya baksınlar. Burası kendi kaderine terkedilmiş gibi. Bu tarihi kadınlar pazarı bunu hak etmiyor. Buradaki otomobiller kaldırılıp yerine oturma grupları konursa pazarın canlanacağını düşünüyorum"



