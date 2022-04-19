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    Zonguldak'taki sahte jandarmalar yakalandı

    Necati Balaban’ın 90 bin liralık altınlarını söyledikleri yalanla çalıp ortadan kaybolan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • 19.04.2022 - 11:32
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    Zonguldak'taki sahte jandarmalar yakalandı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Cemaller köyünde oturan Necati Balaban evine gelen 2 kişi tarafından dolandırıldı.

    Kendilerini jandarma olarak tanıtan şahıslar "Evinizin alt tarafında birini kestiler. Sakın dışarıya çıkmayın. Evde ziynet eşyanız varsa güvence altına almak ve size sonra vermek üzere hemen bize verin" diyerek altınları istedi.

    90 bin liralık altınlarla kaçtılar

    Necati Balaban, yaşadığı korku ile evdeki ziynet eşyalarını teslim etti. Altınları alan kişiler taksi ile kaçtı. Dolandırıldığını anlayan Necati Balaban, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

    Polisin operasyonu ile K.K. (35), M.B. (28) ve taksi sürücüsü kısa sürede yakalandı. Necati Balaban’dan aldıkları 90 bin lira değerindeki altınlar ele geçirilirken, şüphelilerin 1 altın bileziği bozdurdukları belirlendi.

    2 kişi gözaltında

    Emniyete gelerek altınları teslim alan Necati Balaban, "Malzemede eksiğim var ama önemli değil" dedi.

    Taksi sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.K. ve M.B. emniyetteki işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

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