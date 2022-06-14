Zonguldak'taki tarihi çınar 570 yıl sonra kurudu

Vatandaşlar, 570 yıl aradan sonra tamamen kuruyan tarihi çınarın betonlaşma yüzünden kuruduğunu iddia etti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle dikilen, pazar yeri girişinde bulunan tarihi çınar ağacı, 570 yıl sonra tamamen kurudu.

Osmanlı’nın birçok şehrinde olduğu gibi Ereğli ilçesinde de 8 adet Fetih Çınarı dikildi. 2012 yılında Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen çınarlardan bazıları da kurumaya başladı.

Betonlaşmayı sebep gösterdiler

Çevreciler ise tarihi çınarların, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin yaptığı özensiz kazı çalışmaları ve betonlaşma nedeniyle kuruduğunu dile getirdi.

Konunun araştırılması isteniyor

Çevreciler ayrıca, 570 yıldır ayakta duran çınarların son 1 yılda neden kuruduğunun araştırılmasını ve ilçedeki diğer tarihi çınarların da yok edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.