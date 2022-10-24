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- Zonguldak'taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı
Zonguldak'taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı
Uzunahmet Caddesi'nde ilerleyen tır, yol üzerindeki Kenan Sarı'ya çarptı. Kaza etkisiyle kanlar içerisinde kalan Sarı, hastaneye kaldırıldı.
- 24.10.2022 - 14:57
- Güncelleme : 24.10.2022 - 15:09
Zonguldak'ın Uzunahmet Caddesi'nde dehşet dolu dakikalar yaşandı.
Seyir halinde olan Mesut Gebeş kontrolündeki tır, yol üzerindeki Kenan Sarı isimli vatandaşa çarptı.
Kan revan içinde kaldı
Çarpmanın etkisiyle Kenan Sarı isimli kişi bir anda kanlar içinde kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kenan Sarı isimli kişiye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.