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    Zonguldak'taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı

    Uzunahmet Caddesi'nde ilerleyen tır, yol üzerindeki Kenan Sarı'ya çarptı. Kaza etkisiyle kanlar içerisinde kalan Sarı, hastaneye kaldırıldı.
    • 24.10.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 15:09
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    Zonguldak'taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı

    Zonguldak'ın Uzunahmet Caddesi'nde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

    Seyir halinde olan Mesut Gebeş kontrolündeki tır, yol üzerindeki Kenan Sarı isimli vatandaşa çarptı.

    Kan revan içinde kaldı

    Çarpmanın etkisiyle Kenan Sarı isimli kişi bir anda kanlar içinde kaldı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

    Ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kenan Sarı isimli kişiye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Zonguldak taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı #1

    Zonguldak taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı #2

    Zonguldak taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı #3

    Zonguldak taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı #4


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