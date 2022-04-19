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- Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar
Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar
- 19.04.2022 - 21:31
- Güncelleme : 19.04.2022 - 22:20
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün bir otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı.
Polis, Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Çalınan otomobille birlikte yakalandılar
Yapılan incelemede Ankara’dan kiraladıkları otomobille Zonguldak’a gelen 5 kişinin buradan otomobili çaldıktan sonra iki araçla tekrar Ankara'ya döndükleri belirlendi.
Ankara’da düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanırken, çalınan otomobil de ele geçirildi.
Tutuklandılar
DHA'nın aktardığına göre oto yedek parça alım satım işleriyle uğraştığı öğrenilen M.E. (37), M.Y.(28), M.Y. (26), R.Ş. (24) ve S.İ. (23), gözaltına alındıktan sonra Zonguldak'a getirildi.
Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar VİDEO