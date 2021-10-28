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    Zümrüt Apartmanı enkazından 5.5 gün sonra çıkartılan kişi, balkondan düşerek öldü

    Konya'da 2004'te çöken Zümrüt Apartmanı'ndan 5,5 gün sonra çıkarılan Muhammet Saltuk Kalem, eğitim semineri için geldiği Antalya'da epilepsi krizi sonucu balkondan düşerek hayatını kaybetti.
    • AA
    • 28.10.2021 - 04:03
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    Zümrüt Apartmanı enkazından 5.5 gün sonra çıkartılan kişi, balkondan düşerek öldü

    Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Adalet Vakfı Tesisleri'nde eğitim seminerine katılan zabit katibi Muhammet Saltuk Kalem (32), epilepsi krizi sonucu balkondan düştü.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalem'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Kalem'in cesedi ekiplerin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

    5.5 GÜN SONRA ENKAZDAN KURTARILMIŞTI

    Kalem, 2004'te annesi ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Zümrüt Apartmanı enkazından 5.5 gün sonra çıkarılmıştı.

    Zümrüt Apartmanı enkazından 5.5 gün sonra çıkartılan kişi, balkondan düşerek öldü #1

    Zümrüt Apartmanı enkazından 5.5 gün sonra çıkartılan kişi, balkondan düşerek öldü #2

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