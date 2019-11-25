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3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı

İstanbul'da 3 yaşındaki kızını silahla ağır yaralayan ve sorgusunda "konvoydakilerin ateş açması sonucu kurşun isabet etti." diye ifade veren baba, serbest bırakıldı.

İHA | 25.11.2019 - 11:33..
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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Yeşilkent Mahallesi G-738'inci Sokak'ta meydana gelen olayda babası; 3 yaşındaki Evin Koca'nın annesinin kucağında balkondayken sokaktan geçen düğün konvoyunda bulunanların havaya ateş açması sonucu yaralandığını öne sürdü.

3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı

AĞIR YARALANDI

Küçük kızın nereden geldiği belli olmayan kurşunun karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı, Esenyurt'ta bulunan bir özel hastaneye götürüldüğü ve buradan da Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

POLİS İNANDIRICI BULMADI

Olayı aydınlatmak amacıyla Esenyurt Asayiş Büro Amirliği görevlileri, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile birlikte soruşturma başlattı. Ekipler, baba Fethi Koca ile telefon ile görüştü. Koca, kızı ile sokakta yürüdükleri sırada vurulduğunu söyledi. Çelişkili ifadeler üzerine polis, hastane ve olay yeri olduğu öne sürülen Geçici 738'inci Sokak'ta inceleme yaptı.

3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı

GÜVENLİK KAMERALARI DA TESPİT EDEMEDİ

Sokak içinde bulunan 2 iş yerine ait sokağı gören kameralardaki kayıtlar tek tek incelendi ancak yine olaya ilişkin herhangi bır görüntü tespit edilemedi. İddialardaki çelişkilerin ortaya çıkması üzerine baba Fethi Koca, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na getirilerek sorguya alındı. Baba Koca, sorgusunda tehdit edildiği için ruhsatsız tabanca temin ettiğini, bunu evinde kurcalarken kaza ile kızını vurduğunu itiraf etti. İfadesi tamamlanan baba, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı

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