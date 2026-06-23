3 yıl boyunca çalıştı, koyunlarını korumak için zırh tasarladı: Sonuç şaşırtıcı

Avrupa'nın birçok bölgesinde kurt popülasyonunun yeniden artış göstermesiyle birlikte çiftçiler sürülerini korumak için yeni yöntemler arıyor.

Avusturya'da bir çiftçi, kurt saldırılarından korunmaları için koyunlarına özel bir tür "zincir zırh" geliştirdi.

Üç yıl süren çalışmaların ardından ortaya çıkan sıra dışı tasarım, hem çiftçilerin hem de hayvan hakları savunucularının dikkatini çekti.

72 yaşındaki Avusturyalı mucit Rudolf Schaubach tarafından geliştirilen koruyucu sistem, koyunların vücudunu saran ve plastik dikenlerle güçlendirilmiş bir ağdan oluşuyor.

Yaklaşık 2 ila 3 kilogram ağırlığındaki bu koruma, özellikle kurtların en sık hedef aldığı boğaz bölgesini korumayı amaçlıyor.

Dikenli tasarım

Schaubach, kurtların koyunlara saldırırken genellikle boyun bölgesini hedef aldığını belirterek, dikenlerin yırtıcı hayvana ciddi zarar vermeden acı hissi yaratacağını ve böylece gelecekte benzer saldırıları caydıracağını düşünüyor.

Geliştirdiği tasarım için Avrupa Patent Ofisi'nden patent de alan mucit, çözümünün hem koyunları hem de kurtları koruyabileceğine inanıyor.

Ancak proje herkes tarafından olumlu karşılanmadı.

Hayvan hakları savunucuları ve bazı uzmanlar, zırhın koyunların hareketlerini kısıtlayabileceğini, rahatsızlık verebileceğini ve hayvan refahı açısından soru işaretleri taşıdığını savunuyor.