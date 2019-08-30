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30 Ağustos töreninde Erdoğan-Kılıçdaroğlu tokalaşması

Daha önceki resmi törenlerde karşılaştıklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı mesafeli duran Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos'ta da tutumunu devam ettirdi.

AA & Ensonhaber | 30.08.2019 - 11:47..
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30 Ağustos töreninde Erdoğan-Kılıçdaroğlu tokalaşması

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle devletin zirvesi sabah saatlerinde Anıtkabir'deki törenlere katıldı.

Tören öncesi Aslanlı Yol'un başında yerlerini protokol üyeleri birbirleriyle tokalaştı.

ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU KARŞILAŞMASI

Bu anlarda en çok merak edilen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşırken çekilen fotoğraflarda; gözlerini Erdoğan'dan kaçıran veya donuk bakışlar sergileyen Kılıçdaroğlu 30 Ağustos törenleri öncesinde nasıl bir tavır sergileyeceği merak ediliyordu.

30 Ağustos töreninde Erdoğan-Kılıçdaroğlu tokalaşması

30 Ağustos töreninde Erdoğan-Kılıçdaroğlu tokalaşması

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