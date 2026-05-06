30 ilde narkotik operasyonu: 392 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele, yurdun her yanında aralıksız olarak sürdürülüyor.

Bu kapsamda son olarak 30 ilde daha narkotik operasyonu düzenlendi.

Operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"122 NARKOTİK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI"

Bakanlık, paylaşımında 392 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, bunlarda 122'sinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.

518 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğinin de bildirildiği paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

“30 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 518 kg uyuşturucu madde ile 133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 392 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden 122'si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.”

"30 İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ"

“Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 750 narkotik ve asayiş ekibi, 4 bin 500 personelin katılımıyla 30 ilde operasyonlar düzenlendi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucunda; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi.”

"ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

“Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.



Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”