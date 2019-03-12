Dış basından derlenen haberlerde bugün

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Son olarak Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından gündeme gelen Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağını kullanan bazı ülkelerin 'uçuşları durdurun' talimatı vermesine ilişkin açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi’nin, uçuşları yasaklamaya dair bir tasarıyı onaylamama kararı, WSJ tarafından ana sayfadan paylaşıldı. WSJ’ın öne çıkardığı diğer bir başlık, Almanya’nın 5G ağının Huawei tarafından kurulmamasını isteyen ABD’nin, ülkenin Huawei ile anlaşmalarını sürdürmesi halinde, istihbarat bilgi değişiminin tehlikeye gireceği açıklaması oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin isteğe bağlı bütçe talebinde savunma harcamaları için 750 milyar dolar isteme planı, gazetenin gündem konusu olurken, Çin, Cayman Adaları ve Etiyopya’nın, son 6 ayda 2 trajik kazayla gündeme gelen Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı kullanımını askıya alması, ana sayfada yer alan diğer bir başlık oldu.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın, adaylığına karşı yürütülen protesto gösterilerinden sonra beşinci dönem adaylığını geri çektiğini açıklaması ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ileri bir tarihe ertelendiğini ilan etmesi, gazetenin ana sayfasından paylaşıldı. Gündemde öne çıkan diğer bir konu ise Boeing’in, uçuşlarını askıya alma kararı uygulayan ülkelere karşı, 737 Max 8 modeline sahip çıktığını belirten açıklamaları oldu.

İNGİLTERE – THE TIMES

Boeing’in 737 Max 8 modelinde yapmayı planladığı değişiklikleri gündeme taşıyan gazete, İngiltere Başbakanı May’in, Brexit anlaşmasının tartışmalı tedbir maddesi konusunda "yasal bağlayıcılık" getiren değişiklikler yapılması için AB ile uzlaşma çalışmalarını da gündeme taşıdı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda oylanmasından önce Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmek üzere Fransa'nın Strasbourg kentine giden Başbakan Theresa May, İngiliz gazetenin manşetindeydi.

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Irak ziyaretini manşete taşıtan gazete, iki ülke arasındaki ticari konuşmaların başladığını da duyurdu. Gazetenin gündeminde öne çıkan diğer bir konu, Etiyopya’daki trajik kazanın ardından ülkelerin Boeing 737’ye karşı yürülüğe soktuğu uçuş durdurma kararları oldu.