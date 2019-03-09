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Nerede oy kullanacaksınız

31 Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Yerel seçimlerde hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgilere YSK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 11:24..
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31 Mart 2019 yerel seçimlerine sadece 21 gün kaldı. Sandığa gidecek olan seçmen, nasıl ve nerede oy kullanılması gerektiğini ise Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden öğrenebilecek.

Nerede oy kullanacaksınız

Yerel seçimlerde hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgilere YSK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl oy kullanılacak?

NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İşte YSK'nın sitesinde yer alan o bilgiler:

Nerede oy kullanacaksınız

KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN

Oy verme günü yanınıza TC. kimlik numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

Nerede oy kullanacaksınız

OY PUSULALARINI ALIP, KABİNE GEÇİN

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp, kapalı bölüme geçin.

Nerede oy kullanacaksınız

OYUNUZU KULLANIN VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUN

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

Nerede oy kullanacaksınız

SANDIĞA GİDİN

Oy zarfını sandığa atmayı unutmayın.

Nerede oy kullanacaksınız

İMZANIZI MUTLAKA ATIN

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına mutlaka imzanızı atın.

31 MART 2019 PAZAR GÜNÜ KULLANILACAK OYLAR

Büyükşehir olan illerde kullanılacak oylar:

Büyükşehir Belediye Başkanı

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti

Büyükşehir olmayan illerde kullanılacak oylar:

İl Genel Meclisi Üyeliği

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti

Köylerde kullanılacak oylar:

İl Genel Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi

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