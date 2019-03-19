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Dünya gazetelerinde günün başlıkları

E-ticaret devi Amazon'un CEO'suna yapılan şantaj olayında yaşanan gelişmeler ve Brexit anlaşmazlığında hükümetin Parlamento'ya 3.kez sunacağı oylamaya yöneltilen eleştiriler, öne çıkan konulardandı.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 12:17..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

WSJ’ın manşet konusu, geçtiğimiz aylarda Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile National Enquirer dergisi arasında patlak veren şantaj krizi oldu. Habere göre, Bezos'un evlilik dışı ilişkisini ortaya çıkaran dergi, Bezos'un çıplak fotoğraflarını 200.000 dolara satın aldı. Bezos’a şantajla suçlanan National Enquirer dergisi, Trump hükümmetine olan yakınlığıyla biliniyor. Gazetenin gündeminde öne çıkan bir diğer konu ise, Warner Bros. CEO’su Kevin Tsujihara’nın kadın oyunculara rolleri almaları için “uygun olmayan yollarla” yardım ettiği iddiaları sonrasında istifasını vermesi oldu.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD’de Demokratların sağlık reformu konusunda yaşadığı ayrılık, gazetenin ana sayfasında yer alırken, Yeni Zelanda’daki katliam sonrasında bölgedeki okullarda yapılan anma törenleri, öne çıkan konulardan oldu.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

 

FRANSA – LE MONDE

Fransa’da geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen Sarı Yelekliler protestoları sonrası, muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti'nin, Macron hükümetinin bu şiddet içeren süreci iyi bir şekilde yönetemediği eleştirileri, gazetenin ana sayfasından paylaşıldı.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

 

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere'de, Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un, Theresa May hükümetinin Brexit anlaşmasını hiçbir değişiklik yapmadan üçüncü kez Parlamento'da oylatmasına yönelik eleştirileri, İngiliz gazetenin manşet konusu oldu.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Bercow'un, May’in Brexit anlaşmasını üçüncü kez oylatamayacağını açıklamasının ardından büyüyen Brexit kaosu, The Guardian’ın da kapak konusu oldu.  Suların durulmadığı Brexit sürecinde, AB üyesi 27 ülkenin Brexit'ten sorumlu bakanları Brüksel'de bir araya gelerek durumu görüşecek.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

 

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, hükümetin İran’a yaptırım uygulayan Amerikalı yetkililere karşı dava açacağını açıklaması İranlı gazetenin manşetinden verilerken günün öne çıkan diğer başlığı, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikasına yönelik eleştirileri oldu.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

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