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31 Mart'ta seçmene eksik pusula verildi iddiası

Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde seçmenlerin tipine göre eksik pusula verilerek usulsüzlüklerin yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 19.05.2019 - 13:49..
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31 Mart'ta seçmene eksik pusula verildi iddiası

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etmesiyle birlikte adaylar yeniden soluğu meydanlarda aldı.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki seçim yarış da son günlerde hız kazandı.

Avcılar'da vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimleriyle ilgili ilginç iddialar ortaya attı.

"TİPE BAKIP KİME OY VERİR TAHMİNİ YAPTILAR"

Yıldırım, sandık başındaki görevlilerin bazı seçmenlere 3 pusuladan birini vermediğini söyledi.

Binali Yıldırım, "Bakıyor seçmene diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene büyükşehir pusulasını vermiyor. İki tane veriyor." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin İBB adayı Yıldırım, bu sözlerini Twitter hesabından paylaştı.

31 Mart'ta seçmene eksik pusula verildi iddiası ViDEO

31 Mart'ta seçmene eksik pusula verildi iddiası

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