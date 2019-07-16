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Benzine ve motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 11 kuruş, motorinde 15 kuruş zam gerçekleşti.

AA | 16.07.2019 - 19:26..
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Benzine ve motorine zam

Motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı eşel mobil sistemi bu yıl benzin ve motorin için üçüncü kez tekrar devreye alındı.

MOTORİNDE 15 KURUŞ YANSITILACAK

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 18 kuruşluk artışın 15 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 3 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Ankara'da ortalama 6,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,54 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,32 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,55 liraya yükselecek.

BENZİNDE 9 KURUŞ POMPAYA YANSIYACAK

Benzin fiyatlarında ise yaşanan 20 kuruşluk artışın 11 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 9 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 7,04 liradan 7,15 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EYLÜLE KADAR ZAM GELMEYECEK DENMİŞTİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, 15 gün önce yaptığı açıklamada "Eylüle kadar eşel mobil sistemi bizi koruyacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Benzine ve motorine zam

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