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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriye'de Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere dönen mültecilerin sayısı ilk 6 ayda 79 bini geçti.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 16:32..
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Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidiyor.

GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNÜŞ

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylerine hareket ediyor.

6 AYDA 79 BİN 886 SURİYELİ GİTTİ

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 6 ayında 79 bin 886 Suriyeli ülkesine döndü.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

SAHİLLER DOLU

Henüz ülkesine dönmeyen Suriyeliler ise, İstanbul'da kurdukları düzenle hayatlarına devam ediyor.

Yaz aylarında sıcaklığın iyice artması nedeniyle sahillerde serinleyenler de var.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

 

 

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