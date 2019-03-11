Dünya manşetlerinde yeni hafta

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

WSJ, Trump yönetimine yakın bazı yetkililerin kaynak gösterdiği haberinde, Trump'ın hafta içinde sınır güvenliği kapsamında Kongre'ye yeni bir teklif yapacağı belirtti. Buna göre Trump, 8,6 milyar dolarlık ödeneğin 5 milyar dolarını, duvar inşası için, İç Güvenlik Bakanlığı’ndan, 3,6 milyar dolarını ise sınıra kurulması planlanan askeri yapılar için ABD Pentagon’dan almayı planlıyor.

Gazetenin öne çıkardığı bir diğer başlık ise Etiyopya’daki uçak kazası oldu. Dün gerçekleşen olayda, Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağı, başkent Addis Ababa'dan kalktıktan kısa süre sona düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 157 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD – THE NEW YORK TIMES

NYT’ın manşetinde de Etiyopya Hava Yolları şirketine ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesi vardı. İsrail’de yaklaşan seçimler öncesi imaj tazeleme çalışmalarına başlayan Netanyahu’nun, siyasi gücünü ABD Başkanı Trump’a dayadığına dair bi analiz ve ABD ordusunun Somali’de El Kaide’ye bağlı El Şebab örgütüne yönelik faaliyetleri, gazetenin ana sayfasında öne çıkan diğer konulardan oldu.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

FT, Deutsche Bank Ag ve Commerzbank AG üst düzey yöneticilerinin, iki bankanın olası birleşmesine yönelik görüşmelerini manşete taşırken, Kuzey Kore’nin her seçim bölgesinde sadece iktidardaki Kore İşçi Partisi'nden bir adayın bulunduğu parlamento seçimlerine de “Tek kişilik yarış” başlığıya yer verdi.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere’de Muhafazakar Parti üyelerinin, Başbakan May’e yönelik yaptığı Brexit oylamasını beklemeye alması uyarılarını manşete taşıyan gazete, Etiyopya’daki uçak kazasında hayatını kaybeden 7 İngiliz vatandaşını da ana sayfadan paylaştı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Theresa May’in, Brexit anlaşmasını ve siyasi kariyerini sağlama almak için Avrupa Birliği’ne karşı çevrelerin desteğini toplama çabaları ve Etiyopya’daki uçak kazası, Guardian’ın öne çıkardığı iki başlık oldu.

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, resmi ziyareti kapsamında Irak'a gerçekleştireceği ziyaret, gazetenin gündeminde yer aldı. İki ülke ilişkileri ile bölgesel meselelerin konuşulacağı belirtilen ziyaret, 1979 yılından bu yana yapılan üçüncü görüşme olmasıyla öne çıkıyor.