Yabancı basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklama, gazetenin manşet konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre, Fed, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 2,25 - yüzde 2,50 aralığında tuttu. WSJ’ın ana sayfasında yer alan bir diğer konu ise, Yeni Zelanda’daki terör saldırısından sonra Başbakan Ardem’in askeri saldırı silahlarının yasaklandığını duyurması oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Başkanı Trump’ın, geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden Senatör McCain’e yönelik yaptığı “Orta Doğu’daki savaşın sorumlusu olduğu” suçlamaları, gazetenin ana sayfasında duyuruldu. Fed’in faiz oranının sabit tutulması kararını açıklamasına da yer veren gazete, daha önce bu yıl içerisinde iki faiz artışı öngören bankanın bu yıl için faiz artışı beklentisinin olmadığı vurgulamasına da değindi. Gazetenin manşetinde, Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenaze törenleine de yer verildi.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Financial Times, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, partisinin Avrupa Parlamentosu’ndaki üyeliğinin askıya alınmasına gösterdiği tepkiyi ana sayfaya taşıdı. İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Avrupa Parlamentosu’na yaptığı Brexit oylamasını erteleme talebine, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın verdiği, Brüksel ile varılan Brexit anlaşmasının Britanya parlamentosu tarafından onaylanması gerektiği yanıtı, gazetenin gündeminde öne çıkan bir diğer önemli konu oldu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Theresa May’in, Brexit anlaşmazlığı için milletvekillerini suçladığını belirten açıklaması, İngiliz gazetenin ana gündem konusu oldu. May, Brexit referandumunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, “Milletvekiller, Brexit’i hayata geçirmek için bir anlaşma yapmayı başaramadı.” dedi.

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Daily Telegraph, Theresa May’in Avrupa Parlamentosu’ndan Brexit için erteleme talep etmesini manşete taşıyarak, haberi “May, Avrupa Birliği’nden yardım dileniyor” başlığıyla duyurdu.

İTALYA – LA REPUBBLICA

İtalya’da 47 yaşındaki bir otobüs sürücüsünün, hükümetin göçmen politikalarına olan öfkesi nedeniyle içinde 51 öğrenci ve bir öğretmenin bulunduğu otobüsü kaçırarak ateşe vermesi, İtalyan gazetenin manşetindeydi.