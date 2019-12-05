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İran'da 2 binden fazla protestocu serbest bırakıldı

İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolarda gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 20:06..
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İran'da 2 binden fazla protestocu serbest bırakıldı

İran'da son 40 yılın neredeyse en büyük hükümet karşıtı gösterileri 15 Kasım'da yönetimin benzine zam yapacağını açıklamasının ardından patlak vermişti.

Kısa süre sonra gösteriler siyasi bir boyut kazanmış ve hükümetin önde gelen isimlerine istifa çağrısında bulunulmuştu.

İran'da 2 binden fazla protestocu serbest bırakıldı

Gösterilerin dış güçlerce desteklendiğini ileri süren İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazlı geçen hafta protestolara 200 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Bir İranlı parlamenter ise olaylarda 7 bin kişinin tutuklandığını ileri sürerken Uluslararası Af Örgütü ise ülke genelindeki olaylarda 208 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran makamları bu açıklamayı reddederken resmi bir sayı vermedi.

İran'da 2 binden fazla protestocu serbest bırakıldı

HAPİSHANELERDE YER KALMADI

İran hükümetinin protestocuları gözaltına almasıyla birlikte, ülkede hapishanelerde yer kalmamıştı. Hükümüt bu durum karşısında 2 binden fazla protestocunun serbest bırakıldığını duyurdu.

İran'da 2 binden fazla protestocu serbest bırakıldı

TRUMP'TAN PROTESTOCULARA TAM DESTEK

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından İran'daki benzin zammı protestolarına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "ABD, özgürlükleri için protesto gösterileri düzenleyen cesur İran halkını destekliyor. Trump yönetimi altında (protestoculara) desteğimiz var ve her zaman da olacak." ifadelerini kullandı.

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