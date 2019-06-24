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Motorine zam

Seçim sonrası motorine çifte zam geldi. 7 kuruşluk zam pompaya yansımayacak ama 22 kuruşluk zam pompaya yansıyacak.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 18:25..
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Motorine zam

Türkiye seçim dönemini geride bıraktı. Erken seçim tartışmaları yaşansa da muhalefet bu tartışmalara sıcak bakmıyor.

Dün İstanbul'daki seçiminin sonuçlanmasıyla bugün Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPSİS) tarafından ilk zam haberi geldi.

"POMPA FİYATINA YANSIYACAK"

EPSİS'ten yapılan açıklamada, "25/06/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzereMotorinde 22 kuruş/litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Motorine zam

Bu haberin ardından bir açıklama daha yapan EPSİS, "25/06/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 7 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sektör uzmanları, uluslar arası piyasalarda benzin konusunda motorinde olduğu kadar ciddi bir sıçramanın söz konusu olmadığını belirterek, "Benzin fiyatında birkaç günlük süre içinde bir değişiklik öngörülmüyor" dedi.

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