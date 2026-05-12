33 ilde FETÖ operasyonu: 43 tutuklama

Terörle mücadelede aralıksız şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'ye yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Emniyet güçleri, 33 ilde operasyon düğmesine bastı.

69 FETÖ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

Bakanlık paylaşımında, operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 69 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını belirtti.

"ŞÜPHELİLERDEN 43'Ü TUTUKLANDI"

Paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

"33 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

"SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI YAPTIKLARI BELİRLENDİ"

“Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 33 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi.”

"FETÖ VE YAPILANMALARINA KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

“Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”