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33 yaşındaki Dilek Tahtalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul’da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, koronavirüse yenik düştü. Tahtalı'dan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı.

İHA | 26.03.2020 - 11:04..
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Türkiye'de 59 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınına 33 yaşındaki Dilek Tahtalı da yenik düştü.

İstanbul’da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

33 yaşındaki Dilek Tahtalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

AMASYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede bir süre tedavi gören Tahtalı, hayata tutunamadı.

Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek Tahtalı, Amasya’da toprağa verildi.

EVİN TEK ÇOCUĞUYDU

CHP 24’üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni olan Dilek Tahtalı'nın evin tek çocuğu ve bekar olduğu öğrenildi.

33 yaşındaki Dilek Tahtalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

SOSYAL MEDYADA HASTALIĞINA İSYAN ETTİ

Tahtalı'dan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı. Genç kadın, yaklaşık 18 gün önce yaptığı paylaşımlarda, "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter. Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım. Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...” notunu düştü.

33 yaşındaki Dilek Tahtalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

33 yaşındaki Dilek Tahtalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

33 yaşındaki Dilek Tahtalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

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