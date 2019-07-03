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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehadet haberi, Kırıkkale’de yaşayan ailesine ulaştı.

DHA | 03.07.2019 - 23:46..
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Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şehit askerin Kırşehir'in Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran olduğu öğrenildi. Baran’ın Kırıkkale’de yaşayan ailesine şehadet haberi sağlık görevlilerince eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi.

4 KARDEŞİN EN KÜÇÜĞÜ

Şehidin ailesi, haberin ardından gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen Baran’ın 4 kardeşin en küçüğü olduğu belirtildi.
Şahadet haberinin ardından ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Acı haberin ardından yakınları taziye ziyaretine geldi.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

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