taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7196
Euro
6.3461
Altın
1491.41
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.46
Bitcoin
53611.35

Otomobil parçalarından bisiklet

Bir vatandaşın otomobil parçalarını kullanarak yaptığı bisiklet, görenlerin beğenisini kazandı.

AA | 28.10.2019 - 19:04..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Yusuf Çam'ın, otomobil parçaları da kullanarak tasarladığı bisiklet görenleri şaşırtıyor.

SOSYAL MEDYADAN ESİNLENDİ

İlçeye bağlı Yeni Siteler Mahallesi'ndeki iş yerinde 20 yıldır bisiklet tamiri ve ticareti yaparak geçimini sağlayan Çam, sosyal paylaşım sitesinden esinlenerek farklı bisiklet modelleri üretiyor.

Bisikletlerde otomobil parçaları da kullanan Çam, eski bisikletlerde değişiklikler yaparak ürettiği "nostaljik" bisiklet çeşitleriyle, çocuklardan ve bisiklet tutkunlarından ilgi görüyor.

Otomobil parçalarından bisiklet

Yusuf Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldır farklı modellerde bisiklet tasarladığını söyledi.

Sosyal medyadan esinlenerek bisikletler yaptığını anlatan Çam, "Ürettiğim son bisikleti ise Chopper tarzı motorlardan esinlenerek yaptım." dedi.

Otomobil parçalarından yaptığı bisiklet görenleri şaşırtıyor VİDEO

BİR BİSİKLET İÇİN EN FAZLA 2 HAFTA

Çam, bir bisikleti bir-iki haftada yapılabileceğini belirterek, "Peyderpey yaptığım için bir bisikletin yapımı 15 günü de bulabiliyor. Bu bisikletlerin diğer vitesli bisikletlere göre kullanması tabii ki zor ama keyifli bir sürüşü var. Bütün yorgunluğumu alıyor. Bisikletlere gösterilen ilgi, bana ekstra bir enerji veriyor. Bu bisikletlerin devamı gelecek." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

517
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

180
Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

441
Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

111
Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

121
Hakan Sabancı kız arkadaşını unuttu

Hakan Sabancı kız arkadaşını unuttu

102
Sezgin Tanrıkulu 29 Ekim töreninde en öne geçmeye çalıştı

Sezgin Tanrıkulu 29 Ekim töreninde en öne geçmeye çalıştı

217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir