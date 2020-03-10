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Selçuk: Tatil takvimiyle ilgili değerlendirmeler sürüyor

Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil planlamasının değerlendirildiğini ifade etti.

DHA | 10.03.2020 - 23:54..
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınına karşı okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

"RESMİ KAYNAKLAR DIŞINDAKİ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN"

Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerinin devam ettiğini belirten Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Selçuk: Tatil takvimiyle ilgili değerlendirmeler sürüyor

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