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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,86 arttı. Alkol ve tütün ürünlerindeki artış, hem aylık hem yıllık tablolarda en üstte yer aldı.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 10:01..
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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOL VE TÜTÜNDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 4,26, konutta yüzde 2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,89 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,75 artış gerçekleşti.

ULAŞIMDA FİYATLAR DÜŞTÜ

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1,10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,77 düşüş gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

YILLIK BAZDA DA EN FAZLA ARTIŞ TÜTÜN VE ALKOLDE

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 20,98, ev eşyası yüzde 20,13, lokanta ve oteller yüzde 18,52 ve eğitim yüzde 17,59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

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